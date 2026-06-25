Microsoft annuncia un enorme aumento di prezzo per Xbox Series X/S

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È ora di un altro aumento di prezzo, e non uno piccolo. Microsoft ha appena annunciato che la Xbox Series X/S diventerà significativamente più costosa a partire dal 1° agosto. Secondo l'azienda, ciò è dovuto al forte aumento del costo dei componenti di memoria e storage.

Tra le altre cose, i nuovi prezzi significano che il modello base della Xbox Series X costerà 150 dollari in più, mentre il modello base della Series S costerà 100 dollari in più. Microsoft non ha ancora annunciato se o come questi cambiamenti influenzeranno i prezzi in altri mercati al di fuori degli Stati Uniti.

I prezzi effettivi negli Stati Uniti a partire dal 1° agosto sono:



Xbox Series S 512GB: 399,99 $ - > 499,99 $



Xbox Series S 1TB: $449,99 -> $599,99



Xbox Series X 1TB Digitale: 599,99 $ -> 749,99 $



Xbox Series X 1TB: $649,99 -> $799,99



Microsoft sottolinea inoltre che le console da gioco vengono tradizionalmente vendute con margini di profitto molto bassi, e promette di cercare di mitigare l'impatto di questi sostanziali aumenti di prezzo offrendo, tra le altre cose, piani rateali senza interessi e soluzioni di finanziamento più alternative.