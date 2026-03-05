Microsoft brevetta un sistema che potrebbe permettere all'IA di giocare per te

HQ

Mentre entriamo nel mondo spaventoso e incerto dell'IA e del gaming, sembra che molte grandi aziende stiano esplorando diverse strade per integrare la tecnologia nelle nostre esperienze di gioco. Un recente brevetto Microsoft potrebbe persino permetterci di passare il controller all'IA, permettendogli di giocare ai nostri giochi.

Come notato da Tech4Gamers, questo brevetto - chiamato STATE MANAGEMENT FOR VIDEO GAME HELP SESSIONS - descrive diversi scenari in cui, durante il gioco, un pop-up potrebbe chiedere al giocatore di lasciare che un aiutante AI prenda il controllo per un po'. Che il giocatore stia cercando di sconfiggere un boss difficile o abbia bisogno di aiuto per trovare un tesoro, il compagno IA può teoricamente farlo per lui.

Ci sono anche metodi spiegati che potrebbero permettere ad altri giocatori di intervenire e fare da aiuti, ma questi metodi sono considerati "piuttosto rudimentali" così come attualmente. Microsoft cerca essenzialmente di eliminare l'intermediario, dove potresti consultare una wiki o guardare una guida per trovare la risposta ai tuoi problemi di gioco. Invece, puoi far intervenire direttamente qualcun altro o un compagno IA.

Fextralife potrebbe sentire una perturbazione nella Forza per questo, e potrebbe rendere i giocatori molto più pigri, ma potrebbe offrire aiuto qua e là a chi ne ha bisogno. Cosa ne pensi? Questo brevetto è l'equivalente videoludico del genitore elicottero, o uno strumento utile di cui abbiamo bisogno per i titoli futuri?