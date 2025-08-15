Microsoft conferma che Fable non sarà presente alla Gamescom

HQ

È ora di iniziare a preoccuparsi ufficialmente di Fable ? Alcuni fan sembrano pensarla così dopo che Microsoft ha confermato che il gioco – originariamente annunciato con una data di uscita prevista per quest'anno – sarà completamente assente dalla Gamescom. L'anno scorso, Microsoft ha confermato che il titolo era stato ritardato a tempo indeterminato, e da allora c'è stato un silenzio radio da parte degli sviluppatori. Le preoccupazioni sono cresciute solo dopo i massicci licenziamenti di quest'anno, che hanno visto 14.000 dipendenti costretti a lasciare le loro posizioni.

Xbox è stata colpita in modo particolarmente duro e molti ora temono che ciò possa aver influito anche sullo sviluppo di Fable. Con la Gamescom scartata come potenziale opportunità di vetrina, l'attenzione si sposta sugli altri principali eventi di gioco dell'anno. Il Tokyo Game Show è in arrivo, ma si prevede che Microsoft avrà una presenza minima lì. Forse i The Game Awards di questo inverno? Per ora, tutto quello che possiamo fare è aspettare, ma il silenzio di Microsoft sta dando a sempre più fan la sensazione che Fable sia ancora lontano dall'essere completo.

Allora, cosa ne pensi del futuro di Fable ? Vedremo mai il gioco o è più probabile che Microsoft scelga di cancellare del tutto il progetto?