Microsoft conferma il suo evento estivo: l'Xbox Games Showcase 2026 si terrà il 7 giugno

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Siamo appena entrati in primavera e siamo passati all'estate, e Microsoft vuole che iniziamo ad entusiasmarci per le conferenze che molte grandi aziende tengono ancora nelle date in cui si teneva l'E3 di Los Angeles. Sebbene queste conferenze siano ora guidate da SGF di Geoff Keighley, Xbox ha confermato che l'Xbox Games Showcase 2026 si terrà il 7 giugno alle 18:00 BST/19:00 CEST, con importanti annunci sia da parte di Xbox Games Studios che dai suoi partner in tutto il mondo.

Questo evento sarà subito seguito da un Gears of War: E-Day Direct, che ovviamente conferma che il prossimo capitolo del franchise di The Coalition—un prequel della serie principale—è ambientato durante l'E-Day. Come afferma Xbox in un comunicato stampa e tramite Xbox Wire, vedremo nuovi gameplay e dettagli forniti direttamente dal team di sviluppo del gioco.

Il 2026, come tutti sappiamo, segna il 25° anniversario del lancio della prima Xbox, quindi siamo fiduciosi che sarà una conferenza entusiasmante, soprattutto dopo i recenti cambiamenti nel team esecutivo di Xbox. Microsoft ha anche annunciato che quest'anno vedrà il ritorno dell'Xbox Fan Fest, un incontro con i giocatori a Los Angeles per celebrare il marchio e i suoi titoli nella storia.

Quali sorprese pensi ci abbia in serbo il gigante del gaming verde quest'anno?