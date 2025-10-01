Microsoft conferma importanti cambiamenti a Game Pass

HQ

A seguito delle recenti indiscrezioni, Microsoft ha ora confermato importanti modifiche a Game Pass, con significativi scossoni ai vari piani di abbonamento e aumenti di prezzo. Cominciamo con ciò che probabilmente incuriosisce di più la maggior parte delle persone: Game Pass Ultimate.

Microsoft promette ora più lanci "day one" - oltre 75 all'anno - e sta anche aggiungendo Fortnite Crew (con accesso a Fortnite Battle Pass, 1.000 V-Bucks ogni mese e altre chicche), ricompense Riot Games e Ubisoft+ Classics all'abbonamento, mentre i servizi precedenti come EA Access rimarranno. Per dimostrare che fanno sul serio, solo oggi sono stati aggiunti 45 giochi, tra cui Hogwarts Legacy e diversi titoli di Assassin's Creed.

Inoltre, Xbox Cloud Gaming sta uscendo dalla versione beta e ora sarà in grado di funzionare a 1440p. Stanno anche migliorando il loro sistema di punti con il programma di premi in modo che gli abbonati Ultimate possano guadagnare l'equivalente di $ 100 all'anno (100.000 punti) da spendere.

Tuttavia, ciò significa che il prezzo è stato aumentato, e in modo significativo. Il nuovo prezzo mensile per il servizio sarà di $ 29,99, con un aumento del 50%.

Microsoft ha anche preso spunto dalle convenzioni di denominazione di Sony per i suoi abbonamenti, rinominando Game Pass Core in Game Pass Essential, mentre Game Pass Standard diventa Game Pass Premium.

Game Pass Essential, d'altra parte, manterrà il suo prezzo di $ 9,99 al mese. Tuttavia, il numero di giochi inclusi raddoppierà da 25 a 50 e l'offerta si applica sia a PC che a Xbox. Inoltre, ottieni il cloud gaming illimitato, qualcosa che prima non era incluso, così come le ricompense di Riot Games. Questo abbonamento può darti fino a $ 25 con il programma di premi.

Che ne dici di Game Pass Premium ? Manterrà il suo prezzo di $ 14,99, ma avrà anche una libreria più ampia (attualmente 200 titoli), completa di giochi per PC. Verranno aggiunti sia Diablo IV che Hogwarts Legacy, tra molti altri. I titoli pubblicati su Xbox verranno aggiunti all'abbonamento entro un anno (escluso Call of Duty). Anche qui verrà aggiunto il cloud gaming gratuito e i clienti Premium riceveranno tutti i vantaggi in giochi come League of Legends, Call of Duty: Warzone e Rainbow Six: Siege X. Con l'abbonamento, puoi guadagnare fino a $ 50 all'anno nel programma di ricompense giocando.

Infine, abbiamo PC Game Pass, che rimarrà, ma il prezzo aumenterà da $ 11,99 a $ 16,49 e non ci saranno altri cambiamenti (né buoni né cattivi) oltre all'aggiunta di Ubisoft+ Classics.

Cosa ne pensi di questo nuovo piano per Game Pass di Microsoft, di cui puoi leggere di più anche su Xbox Wire?