Microsoft è ferma sull'aumento dei prezzi di Game Pass nonostante il contraccolpo

Non sembra che Microsoft abbia intenzione di fare marcia indietro, rimanendo ferma sulla sua decisione di aumentare il prezzo di Game Pass, e di parecchio. Questo, nonostante la risposta dei giocatori sia stata quasi unanime: piena di irritazione e scetticismo. Invece no, Microsoft difende la sua scelta, sostenendo che i benefici sono ora migliori che mai, e che la libreria di giochi è cresciuta notevolmente.

D'ora in poi, Game Pass Ultimate costa $ 30 al mese, circa il 50% in più rispetto a prima. Secondo Dustin Blackwell, leader della divisione giochi di Microsoft, la decisione non è stata presa alla leggera. Parlando con The Verge, ha dichiarato:

"Comprendiamo che gli aumenti di prezzo non sono mai divertenti per nessuno, ma stiamo cercando di rafforzarli aggiungendo più valore anche a questi piani".

Come parte dell'argomento, Microsoft sottolinea il fatto che ogni anno verranno rilasciati fino a 75 giochi sul servizio, inclusi molti titoli del primo giorno. Sono stati inclusi anche altri servizi, come Ubisoft Plus Classics, che secondo Microsoft aggiunge almeno $ 28 al mese di valore extra. La società afferma inoltre che sta ascoltando attivamente il feedback dei giocatori e fornendo più di ciò che i fan hanno chiesto.

Allora, cosa ne pensi dell'aumento dei prezzi? Game Pass vale ancora $ 300 all'anno o Microsoft ha spinto le cose troppo oltre?