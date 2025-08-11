Microsoft è stata portata in tribunale per l'interruzione di Windows 10

HQ

La fine di Windows 10 si sta avvicinando rapidamente, ma un uomo spera di evitare che il sistema operativo scompaia questo ottobre. Il californiano Lawrence Klein ha presentato una denuncia contro Microsoft a San Diego ed è disposto a portare il gigante della tecnologia in tribunale per la perdita di Windows 10.

Costringendo le persone a "aggiornare" a Windows 11, Klein afferma che Microsoft sta costringendo le persone ad acquistare nuovi dispositivi. "Lo stratagemma di Microsoft è stato quello di utilizzare la sua posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per ottenere una posizione dominante nel mercato dell'intelligenza artificiale generativa. Lo ha fatto costringendo i clienti ad acquistare nuovi dispositivi (o ad affrontare ripercussioni finanziarie se non lo avessero fatto) ed eseguendo Windows 11, garantendo così un'ampia base di utenti che avrebbe avuto accesso a questo prodotto per impostazione predefinita", si legge nella denuncia (individuata da PCGamer).

"A soli tre mesi dalla fine del supporto per Windows 10, è probabile che molti milioni di utenti non acquisteranno nuovi dispositivi o pagheranno per il supporto esteso. Questi utenti, alcuni dei quali sono aziende che memorizzano dati sensibili dei consumatori, saranno esposti a un rischio maggiore di un attacco informatico o di altri incidenti di sicurezza dei dati, una realtà di cui Microsoft è ben consapevole".

Klein ritiene che Windows 10 dovrebbe essere interrotto solo quando rappresenta meno del 10% di tutti gli utenti Windows. Ad aprile 2025, il sistema operativo era utilizzato dal 53% di tutti gli utenti Windows. Anche con una maggiore adozione di Windows 11 grazie alla fine di Windows 10 in arrivo, Klein crede ancora che milioni di dispositivi saranno resi obsoleti se Windows 10 scomparirà, in gran parte a causa dei requisiti hardware per il nuovo sistema operativo.

