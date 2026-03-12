Microsoft elimina la campagna "Questa è una Xbox"

HQ

Ora che la polvere si è posata, sembra che la partenza inaspettata di Phil Spencer il mese scorso fosse stata pianificata, ma ha dovuto essere anticipata leggermente a causa di perdite. Sembra anche chiaro che l'allora responsabile di Xbox, Sarah Bond, non sapesse nulla dei piani dell'azienda ed è stata semplicemente licenziata, senza nemmeno avere l'opportunità di commentare ufficialmente la questione insieme a Spencer, alla responsabile Microsoft Satya Nadella e al nuovo team di leadership guidato da Asha Sharma.

Il solitamente molto esperto editor di The Verge, Tom Warren, ha condiviso ciò che sapeva sull'argomento e ha scritto, tra le altre cose, che la molto criticata campagna del 2024 "Questa è una Xbox" - che sosteneva che tutta l'elettronica potesse essere una Xbox in futuro - era opera sua. Secondo fonti, questo aveva "offeso molti dipendenti Xbox internamente", poiché incoraggiava sostanzialmente le persone a non comprare una Xbox.

Ora ci sono prove che probabilmente Warren aveva ragione. Sul sito Xbox Wire, dove Microsoft pubblica tutti i suoi comunicati stampa Xbox, tutte le tracce della campagna sono scomparse (grazie sviluppatore di giochi). Se cerchi lì oggi, non trovi nemmeno alcun segno che la campagna sia mai esistita, se non link morti, il che suggerisce che fossero estremamente insoddisfatti del messaggio.

Sharma sembra voler restaurare il prestigio dell'hardware Xbox, e probabilmente possiamo aspettarci un messaggio completamente diverso in tempo per la stagione degli acquisti natalizi di quest'anno, ma dovremo aspettare e vedere quale sarà. In ogni caso, non tutto sarà una Xbox d'ora in poi.