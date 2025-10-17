Microsoft festeggia Halloween con l'annuale Xbox Shocktober Sale
È di nuovo il momento di fare scorta di fantastici giochi per meno soldi e, come puoi immaginare, la maggior parte di essi ha un tema un po' più oscuro.
È tempo di fare scorta di un po' di bontà per i videogiochi poiché Microsoft ha ora iniziato l'annuale Xbox Shocktober Sale. Ci sono oltre 200 titoli e DLC scontati, quindi ci sono buone probabilità che troverai qualcosa che ti piace, e molti di questi sono anche abbastanza nuovi, quindi è una grande opportunità per trovare qualche occasione per una piovosa giornata autunnale.
Abbiamo selezionato dieci buoni suggerimenti per te che consideriamo davvero ottimi affari e sono scontati fino al 2 novembre:
Vai alla pagina di vendita di Shocktober per sfogliare la selezione di giochi in offerta e condividi le buone scoperte con i tuoi colleghi lettori di Gamereactor nella nostra sezione commenti qui sotto. Condividere è, come sempre, premuroso!