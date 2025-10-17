Gamereactor

Microsoft festeggia Halloween con l'annuale Xbox Shocktober Sale

È di nuovo il momento di fare scorta di fantastici giochi per meno soldi e, come puoi immaginare, la maggior parte di essi ha un tema un po' più oscuro.

È tempo di fare scorta di un po' di bontà per i videogiochi poiché Microsoft ha ora iniziato l'annuale Xbox Shocktober Sale. Ci sono oltre 200 titoli e DLC scontati, quindi ci sono buone probabilità che troverai qualcosa che ti piace, e molti di questi sono anche abbastanza nuovi, quindi è una grande opportunità per trovare qualche occasione per una piovosa giornata autunnale.

Abbiamo selezionato dieci buoni suggerimenti per te che consideriamo davvero ottimi affari e sono scontati fino al 2 novembre:


  • Alan Wake 2 - 70% di sconto (£14.99 / €17.99)

  • Dead Island 2 Ultimate Edition - 75% di sconto (£14.49 / €17,49)

  • Devil May Cry 5 Edizione Speciale - 60% di sconto (£13.99 / €15,99)

  • Draga - 50% di sconto (£10.99 / €12,49)

  • Dying Light 2 Stay Human Digital Extras Edition - 67% di sconto (£21.77 / €26,39)

  • Ghostbusters: Il videogioco rimasterizzato - 67% di sconto (£ 8.24 / € 9,89)

  • Ghosts 'n Goblins Resurrection - 65% di sconto (£8.74 / €10,49)

  • Little Goody Two Shoes - 50% di sconto (£7.49 / €9,99)

  • Resident Evil 4 - 50% di sconto (£16.49 / €19,99)

  • The Quarry Deluxe Edition - 85% di sconto (£11.24 / €12,74)

Vai alla pagina di vendita di Shocktober per sfogliare la selezione di giochi in offerta e condividi le buone scoperte con i tuoi colleghi lettori di Gamereactor nella nostra sezione commenti qui sotto. Condividere è, come sempre, premuroso!



