Microsoft festeggia Halloween con l'annuale Xbox Shocktober Sale

È tempo di fare scorta di un po' di bontà per i videogiochi poiché Microsoft ha ora iniziato l'annuale Xbox Shocktober Sale. Ci sono oltre 200 titoli e DLC scontati, quindi ci sono buone probabilità che troverai qualcosa che ti piace, e molti di questi sono anche abbastanza nuovi, quindi è una grande opportunità per trovare qualche occasione per una piovosa giornata autunnale.

Abbiamo selezionato dieci buoni suggerimenti per te che consideriamo davvero ottimi affari e sono scontati fino al 2 novembre:



Alan Wake 2 - 70% di sconto (£14.99 / €17.99)



Dead Island 2 Ultimate Edition - 75% di sconto (£14.49 / €17,49)

Devil May Cry 5 Edizione Speciale - 60% di sconto (£13.99 / €15,99)

Draga - 50% di sconto (£10.99 / €12,49)



Dying Light 2 Stay Human Digital Extras Edition - 67% di sconto (£21.77 / €26,39)

Ghostbusters: Il videogioco rimasterizzato - 67% di sconto (£ 8.24 / € 9,89)



Ghosts 'n Goblins Resurrection - 65% di sconto (£8.74 / €10,49)



Little Goody Two Shoes - 50% di sconto (£7.49 / €9,99)



Resident Evil 4 - 50% di sconto (£16.49 / €19,99)



The Quarry Deluxe Edition - 85% di sconto (£11.24 / €12,74)



Vai alla pagina di vendita di Shocktober per sfogliare la selezione di giochi in offerta e condividi le buone scoperte con i tuoi colleghi lettori di Gamereactor nella nostra sezione commenti qui sotto. Condividere è, come sempre, premuroso!