Microsoft Flight Simulator 2024 ottiene una cabina di pilotaggio Airbus ufficialmente autorizzata

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Microsoft Flight Simulator 2024 sta per migliorare ancora di più per i fan accaniti delle simulazioni, perché ora sta arrivando una cabina di pilotaggio Airbus ufficialmente autorizzata, secondo Windows Central.

La cabina di pilotaggio Trak Racer Airbus TR550 è stata mostrata al recente Sim Racing Expo. È un prodotto ufficialmente autorizzato che prende spunto di design da Airbus. Non serve un'intera stanza per allestire, pur avendo la possibilità di ospitare i tuoi stick dedicati al volo e qualsiasi accessorio aggiuntivo che ti piaccia usare con Microsoft Flight Simulator 2024. Non è pieghevole, ma il sedile può essere staccato se hai bisogno di un po' di spazio extra quando non lo usi.

"Il TR550 è un apparato dedicato alla simulazione di volo, progettato per replicare la posizione dei sedili, la geometria della levetta laterale e l'ambiente immersivo di un moderno cockpazzo di volo Airbus. Non una sedia da gaming con un joystick. La cosa vera — il più vicino possibile senza camminare sulla pista."

Tutti i supporti sono completamente regolabili, compresi i pedali, quindi i piloti virtuali hanno completa libertà di costruire un setup che funzioni esattamente come vogliono. Non è economico, ma potrebbe valerne la pena, se vuoi portare la tua esperienza con Microsoft Flight Simulator al livello successivo.

Il prezzo è di €1.028 ($1.198 negli Stati Uniti). I preordini sono aperti e la spedizione è prevista per ottobre.