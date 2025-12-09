Microsoft Flight Simulator 2024 (PlayStation 5)

HQ

Ho sempre amato l'idea di volare. In qualsiasi gioco in cui ho la possibilità di posizionarmi ai comandi di un oggetto volante, è lì che dirigo i miei passi per primo. L'aeroporto, per esempio, è sempre la mia prima destinazione in qualsiasi titolo simile a GTA e sarei così spericolato da dire che negli anni sono diventato anche piuttosto bravo a volare nei videogiochi. Quindi, quando è stato annunciato che Microsoft Flight Simulator (2020) sarebbe stato rilasciato, sono stato in egual misura felice e inorridito. Felice perché finalmente avrei avuto l'opportunità di prendere il volo in un'esperienza quasi autentica e inorridito perché non possedevo né avevo intenzione di acquisire una piattaforma per cui il simulatore fosse stato rilasciato. PlayStation era il sistema su cui giocavo principalmente all'epoca e, anche se poi ho preso una Switch, non è servito molto perché ovviamente era necessario per prendere il volo su PC o Xbox sotto l'egida di Microsoft. Dovevo restare a terra.

Ora, ovviamente, non parlerò dell'edizione 2020, ma del sequel Microsoft Flight Simulator 2024 da discutere, ma alla luce del paragrafo sopra, potete certamente capire la mia felicità quando l'editor Mäki, poche ore dopo il mio ritorno nel team editoriale, ha posto la domanda su chi potesse considerare di recensire la versione PlayStation 5, così attuale. Era finalmente il momento di indossare gli occhiali da pilota e prendere il mio posto dietro i comandi di una serie di macchine volanti reali (seppur simulate) per scoprire cosa mi ero perso in tutti questi anni. E con quel flashback sognante, vi do il benvenuto a Microsoft Flight Simulator 2024.

Questo è stato il mio ufficio negli ultimi giorni...

La prima cosa che noto quando avvio la mia nuova vita tra le nuvole è quanto tempo ci vuole effettivamente per avviare la nuova versione PS5 di Microsoft. Certo, capisco che un gioco che carica letteralmente risorse da ogni angolo del mondo abbia bisogno di un po' di tempo per essere pronto, ma per chi si è abituato ai tempi di attesa fulminei degli SSD della generazione attuale, è comunque un cambiamento dover aspettare più di un minuto e mezzo prima di poter iniziare. Tuttavia, una volta finita l'attesa, è il momento di creare un mio pilot tramite un creatore di personaggi abbastanza semplice secondo gli standard standard. Nonostante le mie riserve sul fatto che un avatar pilota personalizzato fosse anche solo necessario in un simulatore di vista in prima persona, prendo il compito sul serio e metto insieme un aviatore che immagino sia una versione più anziana del mio personaggio di GTA Online e che, in un universo parallelo, abbia lasciato la strada del crimine per inseguire a tempo pieno il suo (o forse il mio) sogno.

Anche qui, però, noto che il simulatore di volo di Microsoft sembra soffrire di alcuni problemi di prestazioni, dato che l'immagine diventa un po' scattosa, mentre il simulatore di volo di Microsoft sembra avere difficoltà a caricare cose semplici come la piccola quantità di magliette o acconciature con cui vestirò il mio vecchio combinaguai. Ovviamente, ha ben poco a che fare con il gioco in sé il fatto che debba aspettare qualche secondo in più prima di vedere quale marca di bevanda energetica caratterizza una delle salopette disponibili, ma allo stesso tempo posso trovarla un elemento superfluo che allo stesso tempo abbassa le aspettative tecniche del resto del simulatore. Un creatore di personaggi ovviamente non è una componente necessaria qui, ma se deve essere incluso, secondo me, dovrebbe almeno funzionare perfettamente.

Questo ex criminale si è finalmente stancato dei crimini delle gang a Los Santos e si è trasferito a Bromma per riqualificarsi come pilota di aereo.

Ma basta parlare di questo, perché dopo qualche pressione di tasti finalmente riesco a sedermi dietro i comandi di un piccolo aereo privato. Dopo un inizio difficile in cui il gioco purtroppo non ha caricato le istruzioni che il mio istruttore di volo avrebbe dovuto condividere, finalmente sono riuscito a mettere l'aeroporto di Bromma sotto di me e a fare i miei primi passi barcollanti con l'ala nella simulazione mondiale di Microsoft. E sì, è stato magico ma anche molto più difficile di quanto mi aspettassi. Col senno di poi, è ovvio dire che Grand Theft Auto non può essere paragonato a Microsoft Flight Simulator, ma la sicurezza che avevo costruito durante gli anni nello spazio aereo di Los Santos era ora sparita e ho dovuto imparare tutto da zero. Ad esempio, il muso dell'aereo dovrebbe essere inclinato verso l'alto per regolare la velocità, mentre troppa potenza del motore in quella posizione causerebbe un'altitudine troppo alta. Se sai qualcosa di aeroplani, probabilmente hai individuato qualche errore in quella sola frase e puoi probabilmente concludere che non so affatto di cosa sto parlando, ma io ribatterei che sto imparando! Sempre! E questa è una delle cose fantastiche di Microsoft Flight Simulator: sento di imparare costantemente nuove competenze su come maneggiare gli aerei, dal decollo e atterraggio di base alle lezioni aerodinamiche da considerare in volo. Non è sempre facile, ma forse è per questo che sento di crescere nel ruolo man mano che passo più tempo in volo.

Inoltre, sento che Microsoft Flight Simulator 2024 mi dà abbastanza informazioni per farmi sentire di poter affrontare le sfide senza che il gioco mi tenga per mano in modo eccessivo. Le istruzioni sono anche piuttosto scarse e molto spalle al mio crescente senso di controllo da gestire passo dopo passo. Mi piace fondamentalmente, ma a volte diventa un po' troppo difficile decifrare cosa il gioco voglia da me, dato che le voci robotiche spesso usano un linguaggio adatto a piloti completamente addestrati e non a piloti finti appena nati come me. Tuttavia, una parte significativa dell'addestramento consiste nell'imparare una serie di scorciatoie da tastiera su come controllare l'aereo, il che è un po' un peccato considerando quanto siano dettagliate le cabine di pilotaggio delle macchine volanti. Ogni piccolo controllo sembra rappresentato e può essere interagito, ma non ricevo mai una lezione su quali pulsanti e leve facciano davvero cosa. Da quello che ho capito, le informazioni possono certamente essere lette attraverso varie checklist che io, da principiante, non capisco, il che significa che non sono mai, nonostante ripetuti tentativi, riuscita a iniziare il mio mestiere da solo. Da un lato, è ovviamente gratificante poter essere in volo relativamente velocemente, ma allo stesso tempo sembra sempre di perdermi una parte importante dell'esperienza quando non mi è permesso cliccare e ruotare vari strumenti come immagino facciano i veri piloti. Soprattutto quando tutto è disponibile davanti a me e la conoscenza del "come" è l'unica cosa che manca.

Una vista di cui non ne ho mai abbastanza...

Una volta che sono in volo, però, non è qualcosa a cui penso molto, perché è facile perdere la maggior parte delle critiche quando non solo piloto il mio aereo, ma volo anche sopra Stoccolma, Göteborg, Londra, Sydney e altri luoghi noti e sconosciuti al mondo. Luoghi reali che mi aprono gli occhi su ciò che già sapevo davvero ma che mi sentono comunque bene a ricordarmi. Il mondo è un posto grande. E grazie al simulatore di volo di Microsoft, posso vivere tutto geograficamente dal mio soggiorno. Anche se l'esperienza è costantemente piena di problemi di ottimizzazione, con texture a terra che spesso lampeggiano e spariscono nel mio campo visivo, e mentre speravo che tali problemi sarebbero stati risolti fin dal momento che il gioco è stato effettivamente rilasciato per PC e Xbox già lo scorso anno, è un vero piacere viaggiare nel cielo e guardare i nostri paesaggi reali che si dispiegano in tutto il loro splendore. A volte riscontro qualche problema con il refresh dell'immagine e mi sarebbe piaciuto vedere la frequenza aumentata a 60 fps. È molto chiedere a un gioco con il mondo come palcoscenico, ma quando una parte così grande dell'esperienza si basa sull'osservare i panorami, avrebbe contribuito in più se tutto fosse scorreto meglio di ora. Sento anche che le immagini risultano un po' datate e non sempre così belle e nitide come avevo immaginato in precedenza. Ci sono carenze tecniche che purtroppo abbassano un po' la qualifica, ma per me è facile ignorarla quando vivo nel ruolo di pilota.

Tardi una sera di dicembre, in un sobborgo a nord di Stoccolma, atterrai sul tetto della mia vecchia scuola primaria. I dettagli a livello del terreno non sono niente di speciale, ma apprezzo che sia davvero qualcosa che si può fare!

Hanno anche fatto un buon lavoro nell'utilizzare la brillante tecnologia del controller DualSense, sia per la resistenza dei grilletti quando correggo il timone, sia per le vibrazioni e l'altoparlante integrato viene usato ampiamente in modo soddisfacente. Sono contento che si sia pensato alle possibilità di creare un'immersione più profonda con l'hardware della PS5, e per me è facile sognare e giocare con l'idea di un possibile aggiornamento PSVR2 in futuro. L'idea di poter guardare casualmente fuori dal parabrezza e vedere il mondo sottostante con un semplice colpo di collo potrebbe davvero fare miracoli per l'immersione, proprio come in Gran Turismo 7. Inoltre, il fastidioso puntatore del mouse azionato dalla levetta analogica usato in cabina avrebbe potuto essere sostituito da uno schema di controllo sensibile al movimento che avrebbe persino incentivato gli sviluppatori a insegnarmi ad avviare manualmente la mia macchina volante e mi avrebbe fatto immergere completamente nell'ambiente circostante. E questo non sarebbe stato positivo per il mio vero lavoro, per i miei studi o per la mia vita sociale, dato che probabilmente non sarei mai più uscito dal mio aereo digitale.