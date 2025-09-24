Microsoft Flight Simulator arriva su PS5 a dicembre

HQ

Al PlayStation State of Play di stasera, abbiamo avuto l'ennesima conferma che l'era delle esclusive per console potrebbe davvero volgere al termine, poiché Sony ha annunciato che Microsoft Flight Simulator 2024 sta arrivando su PlayStation 5.

Abbiamo anche una data di uscita per Microsoft Flight Simulator 2024 in arrivo su PlayStation, e non è troppo lontana. Microsoft Flight Simulator 2024 arriva su PS5 l'8 dicembre 2025. È anche in fase di sviluppo per PlayStation VR2.

Permettendoti di intraprendere una carriera nell'aviazione virtuale con un'enorme flotta di aerei, Microsoft Flight Simulator 2024 ti consente di prendere il volo a piacimento ed esplorare un mondo dettagliato a tuo piacimento. Che tu voglia semplicemente rilassarti e volare o prendere parte a missioni o attività, presto potrai intraprendere i tuoi viaggi anche su PlayStation.