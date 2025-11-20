Microsoft ha dato il via a una grande offerta Xbox del Black Friday con ben oltre 1.000 titoli inclusi

HQ

Mancano poco meno di due settimane al Black Friday, che si è trasformato in un'intera settimana (o spesso di più) di shopping. Anche se gli sconti su queste vendite più lunghe di solito non sono più così buoni come una volta, ci sono ancora molte offerte da fare, soprattutto nei videogiochi.

La maggior parte dei proprietari di piattaforme fa offerte annuali intorno al Black Friday (qui c'è Nintendo e Sony), e tendono a essere spettacolari. Microsoft ha ora lanciato una propria vendita per PC e Xbox, con sconti sia su hardware che software.

Dato che siamo persone gentili e amichevoli (almeno secondo noi stessi!) qui a Gamereactor, abbiamo selezionato dodici ottimi sconti dall'Xbox Store che dovresti provare, in una varietà di generi, dai classici ai titoli nuovi, spesso in edizioni deluxe con molti DLC, dove abbiamo cercato di evitare quelli inclusi nel Game Pass. Questa volta li abbiamo anche uniti a cinque scoperte retrò che non vorrete perdervi.

Dodici grandi scoperte del Black Friday per Xbox



Alan Wake 2 Edizione Deluxe - 70% di sconto (£19,49 / €23,99)

Dragon Quest III HD-2D Remake - 40% di sconto (£35,99 / €41,99)



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Digital Deluxe Edition - 75% di sconto (£16,24 / €19,99)

Like a Dragon: Infinite Wealth Edizione Deluxe - 70% di sconto (£22,49 / €25,49)

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater - 30% di sconto (£48.99 / €55,99)



Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition - 80% di sconto (£19.99 / €19,99)

Robocop: Rogue City Alex Murphy Edition - 80% di sconto (£7,99 / €8,99)

Shinobi: Art of Vengeance - 30% di sconto (£17,99 / €20,99)



Split Fiction - 20% di sconto (£35.99 / €39,99)



Sonic Racing: Crossworlds - 30% di sconto (£45,49 / €48,99)



Sonic X Shadow Generations - 50% di sconto (£22,49 / €24,99)



Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 50% di sconto (£29,99 / €34,99)



Fantastici giochi retrò in offerta per Xbox



Blue Dragon - 75% di sconto (£3,74 / €4,99)



Lost Odyssey - 67% di sconto (£6,59 / €8,24)



Street Fighter 30th Anniversary Collection - 67% di sconto (£8,24 / €9,89)



Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - 60% di sconto (£13,99 / €15,99)



The Disney Afternoon Collection - 75% di sconto (£3,99 / €4,99)



Se trovi un'offerta particolarmente buona, apprezzeremmo se potessi aiutare i tuoi compagni di Gamereactor pubblicandola nella sezione commenti qui sotto. Condividere è prendersi cura e vendite più alte dei tuoi giochi preferiti aumentano le possibilità di avere più dello stesso.