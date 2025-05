Microsoft ha messo in pausa i suoi lavori su un palmare Xbox

HQ

È stato a lungo considerato un segreto di Pulcinella che Microsoft stia lavorando su una Xbox portatile, qualcosa che è stato sia vociferato che chiaramente accennato dai dirigenti di Xbox. Di recente, tuttavia, ci sono state segnalazioni secondo cui un portatile realizzato da Asus Xbox verrà rilasciato già quest'anno, e ora questo avrebbe indotto Microsoft a riconsiderare i propri piani.

L'affidabile editor di Windows Central Jez Corden scrive che ora investiranno invece risorse nell'ottimizzazione degli aspetti di gioco di Windows 11, garantendo così che i dispositivi partner come il già citato hardware portatile Asus funzionino al meglio. Ciò non significa che stiano rinunciando alla propria console, anche se il lavoro sul dispositivo è ora in pausa e il rapporto afferma che "Microsoft sta ancora investendo profondamente nello sviluppo della propria tecnologia portatile da gioco Xbox in futuro".

Presumibilmente, Microsoft è stata stressata dai rapporti secondo cui il passaggio a Steam OS rende i dispositivi portatili basati su Windows funzionare ancora meglio. Pertanto, ora scelgono di agire ottimizzando prima di tutto Windows 11 e, di conseguenza, non ci saranno licenziamenti. Windows Central sottolinea inoltre che "il successore di Xbox Series X è totalmente sicuro, con lo sviluppo che continua a pieno ritmo".

Cosa ne pensi, è la giusta priorità ottimizzare prima Windows 11 per i giochi e lasciare che gli sviluppatori di terze parti lancino dispositivi Xbox portatili, o dovrebbero cercare di far emergere il proprio hardware portatile?