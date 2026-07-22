Microsoft ha pagato più per S.T.A.L.K.E.R. 2 su Game Pass di quanto sia costato realizzare il gioco

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Da quando sono stati introdotti nuovi giochi su Game Pass, i giocatori hanno discusso e analizzato l'economia dietro il servizio. Perché gli sviluppatori aggiungono i loro giochi il primo giorno invece di venderli da soli?

In definitiva, ovviamente, tutto ruota attorno al denaro, e Microsoft fornisce una somma unica in anticipo, che funge da rete di sicurezza per lo studio, permettendogli di evitare di preoccuparsi di quanto bene venderà un gioco in futuro. Un buon esempio di quanto si possa guadagnare viene dal canale ucraino OLDboi, dove Sergiy Grygorovych, fondatore di GSC Game World, spiega che Microsoft ha pagato più di quanto abbia effettivamente costato lo sviluppo del gioco per l'accordo S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl per l'esclusività temporale.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl era quindi un gioco che era sostanzialmente redditizio anche prima ancora che lo sviluppo fosse completamente iniziato. È stato dopo aver notato quanto bene il titolo fosse stato accolto dopo la presentazione iniziale che Microsoft ha deciso di finalizzare rapidamente l'accordo.

Oggi, oltre a PC e Xbox Series S/X, è disponibile anche su PlayStation 5, e si è ipotizzato una versione per Switch 2.