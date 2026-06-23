Microsoft ha una funzione che permette alle organizzazioni di monitorare quando sei in ufficio tramite Wi-Fi

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Microsoft Teams rileva automaticamente quando sei in ufficio tramite Wi-Fi, ma fortunatamente puoi disattivarti, come riportato da Windows Latest.

La nuova funzionalità di Microsoft permette alle organizzazioni di monitorare quando sei in ufficio tramite Wi-Fi. Questa funzione funziona quando la tua organizzazione utilizza Microsoft Teams e ha configurato Microsoft Places. Ma almeno per ora, il tracciamento della posizione di Teams non sarà abilitato di default. La funzione di tracciamento della posizione si chiama ufficialmente "Workplace check-in".

Microsoft Teams offre l'opzione per l'utente di rinunciare a questo "check-in sul luogo di lavoro", ma le organizzazioni possono comunque rendere obbligatoria questa funzione.

Il check-in sul posto di lavoro è solo una nuova funzionalità in arrivo su Teams. Microsoft ha detto che sta rendendo Teams più veloce e testando una nuova interfaccia utente meno affollata per le riunioni, inclusa la possibilità di spostare oggetti/pulsanti, così da ridurre i clic errati.