Microsoft: I titoli esclusivi Xbox sono "esclusivi temporali"

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Asha Sharma ha assunto la guida di Xbox a fine febbraio e, appena due mesi dopo, ha iniziato a segnalare un allontanamento dalla strategia di Phil Spencer di rilasciare tutti i giochi su più piattaforme. Questa strategia ha fatto crollare le vendite di Xbox, e molti critici sostengono che sia stata introdotta nel momento peggiore possibile, ovvero quando Microsoft ha finalmente preso slancio nel mondo dei videogiochi - che è coinciso con l'inizio del declino di Sony con un numero più basso di titoli.

Questo ha significato che Microsoft è da tempo il più grande publisher - per PlayStation. Appena tre giorni fa, Sharma ha detto che una piattaforma "deve avere contenuti esclusivi" e, come abbiamo riportato domenica sera, ormai è ufficiale che la strategia multi-formato è ormai passata. Sia Gears of War: E-Day che Clockwork Revolution saranno esclusive per console su Xbox, proprio come una volta.

Dopo l'Xbox Games Showcase, il chief content officer del team, Matt Booty, è apparso su Gamertag Radio, dove ha condiviso un po' di più su come funzionerà in futuro. Ha detto (come trascritto da Pure Xbox), tra le altre cose, che ci deve essere un motivo per prendere una Xbox:

"Vogliamo un motivo per cui le persone si appassionino di Xbox, vogliamo che abbiano un motivo per comprare una Xbox, vogliamo che abbiano un motivo per essere fan Xbox. Allo stesso tempo, vogliamo premiare tutti i nostri giocatori che sono con noi da molto tempo - sappiamo che le esclusive sono importanti, ed è per questo che abbiamo Gears in arrivo nel 2026 e Clockwork nel 2027."

Si riferisce a Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution, entrambi confermati come titoli esclusivi Xbox durante l'evento. Tuttavia, non stanno abbandonando completamente le uscite multipiattaforma e i giochi live service continueranno a essere distribuiti ampiamente. Inoltre, i giochi già promessi saranno rilasciati come previsto, quindi non c'è rischio che, ad esempio, Halo: Campaign Evolved scompaia improvvisamente dalla PlayStation 5. Le decisioni riguardanti le esclusive saranno prese caso per caso:

"Vogliamo anche essere chiari che i nostri grandi giochi multiplayer e i giochi live service continueranno a essere multipiattaforma. Se abbiamo già promesso qualcosa ai giocatori, manterremo. E poi, prenderemo la decisione giusta e non la più veloce - continueremo a pensarci andando avanti... E il nostro principio è: quando annunciamo la data, annunciamo le piattaforme. Quindi, sarà caso per caso, ma saremo chiari."

Xbox Wire ha anche un articolo sulle esclusive, che spiega come Microsoft definisce questo fenomeno. Afferma che un gioco esclusivo è effettivamente esclusivo, quindi non si tratta di eventuali ritardi su PlayStation:

"Come parte del nostro focus sul ritorno di Xbox, abbiamo anche annunciato che Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution saranno esclusive per console Xbox. Questi non sono esclusivi temporali. I giochi già annunciati per le uscite multipiattaforma seguiranno questo piano - siamo impegnati a investire e far crescere Xbox sia su console che oltre."