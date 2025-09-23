Microsoft: "Il 2025 segna il nostro più grande investimento in Game Pass fino ad oggi"

HQ

Come probabilmente avrai notato, è stato davvero un buon anno per essere un abbonato Game Pass. E non è solo una sensazione istintiva. Il capo di ID@Xbox Chris Charla commenta questo fatto in un'intervista con Eurogamer, rivelando che il servizio ha visto i suoi maggiori investimenti di sempre quest'anno e spiegando di avere accordi con oltre 150 partner:

"La maggior parte dei partner che hanno avuto un gioco in Game Pass vuole portare i loro titoli futuri sul servizio. Di conseguenza, abbiamo firmato accordi con più di 150 partner per ampliare il catalogo. Continuiamo a impegnarci con centinaia di partner ogni anno per recensire i titoli in uscita".

Tra i titoli aggiunti al 2025 il primo giorno ci sono Avowed, Clair Obscur: Expedition 33, Doom: The Dark Ages, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Remastered e Wuchang: Fallen Feathers e, naturalmente, Hollow Knight: Silksong. Charla continua dicendo che hanno investito più soldi che mai in questo:

"L'anno scorso abbiamo lavorato con oltre 50 squadre per firmare il loro primo contratto Game Pass. Quest'anno segna il nostro più grande investimento in Game Pass fino ad oggi e rimaniamo concentrati sulla fornitura del catalogo più emozionante e diversificato nel settore dei giochi".

Vale la pena notare che Charla sta parlando di accordi di terze parti, ma come sappiamo, le cose sono state solide anche sul fronte delle prime parti. Cosa ne pensi dell'offerta Game Pass finora nel 2025?