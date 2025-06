Microsoft: "Il nostro piano è quello di raggiungere il maggior numero possibile di giocatori"

HQ

Microsoft si è mossa molto rapidamente per abbandonare il concetto di giochi esclusivi e lanciare invece i propri titoli per il maggior numero possibile di formati, cosa con cui sembra essere stata premiata sotto forma di vendite elevate, a giudicare dalle classifiche.

In un'intervista con GamesRadar+, il capo di Xbox Game Studios Craig Duncan spiega di più su come intendono che funzioni e perché è così importante per Microsoft avere Xbox Play Anywhere, il che significa che dovresti essere in grado di acquistare un gioco e quindi essere in grado di accedervi indipendentemente dalla piattaforma su cui stai giocando:

"Il business di Xbox è piuttosto unico nel settore. Xbox è una piattaforma. Pubblichiamo alcuni dei giochi multipiattaforma più grandi e più giocati; abbiamo Cloud Gaming, Game Pass e Xbox Play Anywhere. Il nostro piano è quello di continuare a creare giochi fantastici e farli raggiungere al maggior numero possibile di giocatori, ovunque vogliano giocare".

Afferma inoltre che Microsoft vuole che il maggior numero possibile di persone giochi ai propri titoli, con l'obiettivo di essere i migliori da giocare su Xbox:

"Vogliamo che i nostri franchise di giochi siano il più grandi possibile, rendendo Xbox il posto migliore per giocare a questi giochi. E la nostra strategia di raggiungere il maggior numero possibile di giocatori, ovunque si trovino, rendendo al contempo semplice l'acquisto di un gioco una volta e la possibilità di giocarlo su tutti i dispositivi è un bene per tutti".

Solo il tempo dirà se questa è una buona strategia, ma la maggior parte delle persone sarebbe d'accordo sul fatto che essere in grado di acquistare un gioco e poi goderselo indipendentemente dalla piattaforma è abbastanza conveniente.