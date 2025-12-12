Microsoft inizia il 2026 con un evento dedicato per Xbox a gennaio

HQ

Variety (tramite Shinobi602) riporta che Microsoft continua la sua tradizione di organizzare propri eventi all'inizio dell'anno, con il prossimo grande evento, Dev Direct, previsto per il 26 gennaio. Il capo dei giochi Xbox Matt Booty conferma che vedremo aggiornamenti su Fable e Forza Horizon, oltre a molto altro:

"Non posso condividere esattamente cosa c'è, ma abbiamo un sacco di cose che spediremo l'anno prossimo. In effetti, di solito Dev Direct serve a mettere in evidenza ciò che sta per arrivare per l'anno a venire. Quest'anno abbiamo più cose in arrivo di quante ne riusciamo a mettere in un unico concerto. Quindi vi dico che Playground Games [lo sviluppatore dietro i giochi "Fable " e "Forza Horizon 6"] sarà nel Dev Direct, ma l'anno prossimo avremo più materiale da distribuire di quanti ne riusciremo a far capire in un unico evento Dev Direct a gennaio, che è un buon posto in cui stare."

Considerando che i giochi probabilmente usciranno su tutti i formati, questa è una buona notizia per tutti, quindi sicuramente varrà la pena seguirli.