Microsoft: "La prossima Xbox sarà un'esperienza molto premium e curata di fascia alta"

Di recente, Microsoft ha commentato in diverse occasioni di avere una nuova Xbox in lavorazione. Non abbiamo dettagli ufficiali a riguardo, ma all'inizio del 2024, il capo di Xbox Sarah Bond ha dichiarato che possiamo aspettarci "il più grande salto tecnico che abbiate mai visto".

Questo, ovviamente, ha portato a vivaci discussioni, ma negli ultimi giorni sono apparse fughe di notizie che sembrano sostenerla, e due addetti ai lavori indipendenti dell'hardware affermano che sarà significativamente più potente della PlayStation 6. Ora la stessa Sarah Bond ha ancora una volta gettato benzina sul fuoco, ribadendo che possiamo aspettarci un hardware davvero potente per i giocatori più esigenti, e sembra persino accennare a una sorta di soluzione ibrida tra PC e console.

In un'intervista con Mashable, afferma:

"Posso dirti che hai ragione, che la console di nuova generazione sarà un'esperienza molto premium e curata di fascia alta. Cominciate a vedere un po' del pensiero che abbiamo in questo palmare, ma non voglio svelare tutto".

Chiunque abbia utilizzato ROG Xbox Ally X lanciato di recente sa che con la semplice pressione di un pulsante, puoi passare da quella che sembra l'interfaccia Xbox - dove puoi gestire tutti i tuoi giochi con levette e pulsanti analogici - a quella normale di Windows. Ciò consentirebbe anche di acquistare giochi dall'Epic Games Store, da Steam o da qualsiasi altro luogo (perché non dove è più economico?) e poi giocarci.

Questo approccio potrebbe portare a una libreria superiore, poiché quasi tutto è attualmente disponibile per PC, e renderebbe l'hardware relativamente indipendente dalle vendite, poiché il formato PC è il più resistente possibile (e coloro che lo desiderano possono utilizzare Xbox esclusivamente per i giochi Steam, tra le altre cose).

Ma se lo vuoi, ovviamente costerà un bel po' di soldi. Aspettatevi che la prossima generazione di Xbox sia piuttosto costosa, ma sembra che oltre alle alte prestazioni, avrà molti trucchi e funzionalità uniche che, si spera, giustificheranno il prezzo.