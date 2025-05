Microsoft licenzia 6.000 dipendenti nel più grande round di tagli di posti di lavoro dal 2023

HQ

È sempre una cosa scoraggiante dover denunciare i licenziamenti nell'industria, ma raramente sono così devastanti come quando sono fatti da un gigante come Microsoft. È ancora fresco nella nostra memoria come nel 2023 abbia licenziato 10.000 dipendenti nelle sue varie divisioni. Da allora ci sono state altre ristrutturazioni, ma mai di tale portata, fino ad oggi.

The Verge ha riferito di una nuova ondata di licenziamenti presso l'azienda di Satya Nadella che interesserà 6.000 lavoratori. Sebbene l'impatto di questo round di licenziamenti non sia ancora chiaro, si prevede che influenzerà diverse divisioni e filiali di Microsoft, in particolare LinkedIn. Il 30 aprile, il CFO di Microsoft Amy Hood aveva già lasciato intendere che ci sarebbe stato un aggiustamento, anche se non immaginavamo che sarebbe stato di questa portata.

"Continuiamo ad attuare i cambiamenti organizzativi necessari per posizionare meglio l'azienda per il successo in un mercato dinamico", afferma il portavoce di Microsoft Pete Wootton.

Nel 2024, più di 2.500 posti di lavoro sono stati persi in Microsoft nella sola divisione di gioco Xbox, oltre alla chiusura di diversi studi di sviluppo. Inoltre, quest'anno è stato lanciato un nuovo modello di valutazione delle prestazioni per i dipendenti dell'azienda, che ha già rivendicato diverse centinaia di posti di lavoro.