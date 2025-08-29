Microsoft licenzia i dipendenti dopo le proteste interne per i legami con Israele

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Microsoft ha licenziato un piccolo gruppo di dipendenti che hanno inscenato proteste all'interno dei suoi uffici contro i legami commerciali dell'azienda con Israele, ha detto il gruppo di protesta No Azure for Apartheid in una dichiarazione mercoledì.

No Azure for Apartheid aveva chiesto che l'azienda tagliasse i suoi legami con Israele. "Siamo qui perché Microsoft continua a fornire a Israele gli strumenti di cui ha bisogno per commettere un genocidio, mentre fa gaslighting e devia i propri lavoratori su questa realtà".

Alcuni lavoratori avevano occupato l'ufficio del presidente all'inizio di questa settimana, mentre altri si erano accampati fuori dal quartier generale, chiedendo la fine dei contratti che coinvolgono i servizi cloud Azure. Nel frattempo, la società ha affermato di aver "creato significativi problemi di sicurezza".

Le cessazioni seguono critiche più ampie dopo che i rapporti hanno rivelato che la tecnologia Microsoft è stata utilizzata dalle agenzie di sorveglianza israeliane. Allo stesso tempo, le proteste si aggiungono ai crescenti disordini all'interno delle aziende statunitensi che subiscono pressioni per il loro ruolo nel conflitto di Gaza.