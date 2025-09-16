Microsoft modifica la funzionalità del pulsante Xbox per PC
Vogliono rendere più agevole l'utilizzo di una console Xbox portatile.
Microsoft ha appena rivelato alcuni nuovi piani per chiunque giochi ai giochi per PC su Windows 11 utilizzando il controller Xbox Series S/X. Si tratta di una nuova funzionalità per il pulsante Xbox, in cui una pressione prolungata aprirà Visualizzazione attività per semplificare la selezione e la gestione dei giochi, cosa che è particolarmente destinata a rendere le cose più facili per le future unità Xbox portatili.
Come prima, una breve pressione aprirà la barra di gioco e potrai anche spegnere il controller tenendolo premuto ancora più a lungo. A giudicare dai commenti sui social media, non tutti sembrano essere del tutto impressionati dall'avere due funzioni legate a una pressione prolungata. Vedremo come ci si sente dopo averlo usato per un po' o se Microsoft sceglierà una soluzione diversa.