Microsoft nota il passaggio a software, cloud gaming e servizi in abbonamento nell'ultimo rapporto finanziario

Microsoft non è ancora convinta della fattibilità della sua divisione di gioco, Xbox. Questa settimana sono stati pubblicati i risultati del primo trimestre per l'anno fiscale 2026, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre, e ci sono alcune letture interessanti dai dati, forniti da Gamesindustry.biz.

In primo luogo, Microsoft ha generalmente fatto molto bene. All'inizio dell'anno fiscale ha registrato un fatturato lordo di 77,7 miliardi di dollari, in crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e un utile netto di 27,7 miliardi di dollari, in crescita del 12% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, se guardiamo alla divisione Personal Computing, di cui Xbox fa parte, i numeri sono molto meno brillanti: mentre la crescita anno su anno è stata del 4%, la divisione gaming ha subito un calo generalizzato del 2%, principalmente a causa delle minori vendite di hardware Xbox. Il calo dell'hardware rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è stato del 29%.

Sebbene le cifre siano alquanto preoccupanti, il calo è stato attutito dalla crescita in altre aree come software e servizi, come Game Pass. In particolare, il rapporto cita una performance "superiore alle previsioni" nei contenuti di terze parti. Queste cifre riflettono una crescita dell'1% su base annua.

"Abbiamo avuto un buon inizio dell'anno fiscale, superando le aspettative in termini di ricavi, reddito operativo e utile per azione", ha dichiarato Amy Hood, CFO di Microsoft. "La continua forza di Microsoft Cloud riflette la crescente domanda dei clienti per la nostra piattaforma differenziata".

Quindi, mentre i dati sono buoni per l'azienda nel suo complesso, ci sono chiaramente aree di miglioramento in Xbox. I dati riflettono in parte anche l'insoddisfazione generale degli utenti per il recente aumento dei prezzi dei dispositivi Xbox, il secondo nel 2025.

