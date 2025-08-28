Microsoft offre cinque giochi gratuiti per gli abbonati a Game Pass questo fine settimana

HQ

Come probabilmente saprai, è stata una tradizione per molti anni che Microsoft offre una selezione di solito tre giochi che possono essere scaricati e giocati senza costi aggiuntivi a chiunque abbia Game Pass Core o Game Pass Ultimate attraverso un programma chiamato Free Play Days. Di solito segnaliamo quando, per un motivo o per l'altro, ci sono titoli migliori in offerta, ed è esattamente quello che hanno oggi.

Non solo ci sono cinque titoli inclusi questa settimana, ma nessuno di essi è disponibile su Game Pass. Per rendere le cose ancora migliori, sono anche di generi molto diversi, quindi ci sono buone probabilità che uno di loro sia di tuo gradimento. Ecco cosa viene offerto:



EA Sports College Football 26



Rust: Console Edition



Surviving Mars



The Knightling



Lost Eidolons



Tutti possono ora essere scaricati e giocati gratuitamente fino alle 9:00 CEST di lunedì mattina. Sono anche in vendita fino ad allora e, se scegli di acquistare qualcosa, puoi conservare il tuo file di salvataggio.