Microsoft paga un quarto di miliardo di dollari per evitare un processo nel caso Kotick

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Anche se Microsoft ha pagato la cifra impressionante di 68,7 miliardi di dollari (95 dollari per azione) per Activision Blizzard nell'acquisizione di quest'ultima, di gran lunga il più grande accordo mai registrato nel mondo del videogioco, molte persone pensano di essersercela usate a basso costo. Tra questi c'è il massiccio Seventh AP Fund svedese (un fondo pensione), che sostiene che l'allora CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, abbia affrettato a vendere l'azienda per evitare gravi accuse contro di lui e contro l'azienda, tra cui molestie sessuali.

Lo stesso Kotick nega tutte le accuse e sostiene che tutti gli azionisti dovrebbero essere grati per la vendita perché "le vendite su console sono ai minimi storici", il che secondo lui dimostra di aver venduto al momento giusto. Incolpa anche Embracer, che sostiene essere dietro le accuse, anche se tutte senza prove.

Ma... forse c'era qualcosa nel caso del Settimo Fondo AP. Microsoft ha ora accettato di pagare un quarto di miliardo di dollari, comprando di fatto la sua via d'uscita dalla causa invece di combatterla in tribunale. Kotick stesso, tuttavia, non è soddisfatto e, secondo Game File, il team di Kotick sostiene ancora una volta che Embracer è dietro le affermazioni:

"Questa causa nel Delaware era apparentemente volta a spianare la strada a Embracer per aumentare la propria presenza nel mercato californiano a spese di Activision, rendendo più difficile per Activision reclutare talenti ed espandersi attraverso attività di M&A del tipo su cui Activision si è affidata storicamente.

"Anche Embracer ha commentato il caso, dicendo a Game File che è "forse difficile da accettare per il signor Kotick, ma non abbiamo avuto e non abbiamo bisogno di alcun aiuto da un fondo pensione svedese per competere con Activision."

Boom, come dicono i ragazzi. Anche se il caso è ora chiuso, vedremo se Kotick riuscirà a resistere a commentare ulteriormente.