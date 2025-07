Microsoft: "Phil Spencer non andrà in pensione presto"

HQ

Nel caos generale che ha prevalso ieri riguardo agli enormi licenziamenti di Microsoft, che hanno colpito pesantemente i dipendenti Xbox, circolavano anche molte voci. Tra le altre cose, potremmo leggere che Arkane Lyon aveva interrotto lo sviluppo del suo gioco Blade e che Phil Spencer si sarebbe dimesso e avrebbe lasciato Xbox.

Ma mentre gran parte delle notizie di ieri erano purtroppo accurate, non tutto lo è, e i due esempi sopra menzionati apparentemente non tornano. Arkane Lyon ha confermato di non essere stata colpita dai licenziamenti e il capo delle comunicazioni di Microsoft, Frank Shaw, spiega tramite i social media che la voce su Spencer è una bufala completa.

The Verge ha anche ricevuto un commento ufficiale dal capo delle comunicazioni Xbox di Microsoft, Kari Perez, che afferma che Spencer continuerà il suo lavoro alla guida delle iniziative di gioco di Microsoft: "Phil non andrà in pensione presto".