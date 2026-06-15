Microsoft potrebbe spingere Xbox in una propria sussidiaria

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Microsoft sembra trovarsi ad affrontare una dinamica molto difficile nel suo sforzo per riportare Xbox sulla giusta strada. La divisione gaming è costosa, grande e non genera gli stessi margini di profitto delle altre iniziative chiave di Microsoft, motivo per cui spesso sentiamo ogni sorta di voci su cosa potrebbe accadere a Xbox in futuro.

A tal fine, un rapporto di The Information ha affermato che Microsoft non ha escluso l'idea di scorporare Xbox in una sua controllata interamente posseduta. L'idea qui è permettere a Xbox di operare secondo i propri motivi senza che Microsoft le spia sempre alle spalle. In sostanza, sarebbe un'azienda separata che si preoccupa semplicemente delle proprie finanze e non di come contribuisca così direttamente alla macchina di guadagno di Microsoft, che è lo stesso modo in cui Microsoft tratta sia LinkedIn che GitHub, altre due aziende di proprietà che operano come controllate separate.

Il rapporto aggiunge che un cambiamento così massiccio non è imminente, ma che la direttrice di Microsoft Satya Nadella e la direttrice finanziaria Amy Hood "non hanno escluso la possibilità di ristrutturare il rapporto di Xbox con Microsoft in futuro se ciò renderebbe Xbox un'azienda di maggior successo".

Quello che sembra già concordare è che, se Microsoft vuole vedere Xbox avere successo, deve fornire una ragione ai consumatori per aderire al suo ecosistema e acquisire i suoi prodotti. A tal fine, si dice sia stato dato il via libera a nuovi titoli principali in fase accelerata nei loro franchise di punta, ovvero Halo, Fallout e The Elder Scrolls, questi ultimi due che sono rimasti piuttosto dormienti rispettivamente per 15 e 10 anni, con tutta l'enfasi posta sulle opzioni multiplayer di The Elder Scrolls Online e Fallout 76.