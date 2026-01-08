Microsoft potrebbe trasformare la Xbox in un vero e proprio PC

HQ

La prossima console di Microsoft potrebbe sfumare il confine tra PC e console? I rapporti suggeriscono che potrebbe essere così, indicando che, anche se la nuova Xbox avrà un'interfaccia console tradizionale, sarà essenzialmente un PC completo, completo di Windows.

Fonti affermano che Windows sia la base, e che una forma di "Esperienza a Schermo Intero" girerà sopra, tramite l'app Xbox. Questo significa che la prossima Xbox potrebbe, in teoria, funzionare sia come un normale vecchio PC che come una console classica, con supporto per giochi Xbox One e Series X/S. Ma offri anche alcune funzionalità standard per PC come navigare sul web o disegnare in Paint - se ti interessa.

Secondo il rapporto, la principale differenza rispetto a un PC Windows normale sarebbe che la macchina Xbox è specificamente ottimizzata per il gaming, con retrocompatibilità per l'intera libreria Xbox e funzionalità potenziate dall'IA.

Sei interessato alla prossima Xbox?