Microsoft presenta la funzione che salva i tuoi vecchi giochi Xbox

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Si parla da molto tempo che Microsoft offrirà un programma che ti permetta di digitalizzare i tuoi vecchi giochi Xbox su disco, fino alla primissima console. In questo modo, resterebbero con te per il futuro e rimarrebbero tuoi anche dopo la scomparsa dei lettori disco.

Ora, questo programma è stato completamente presentato ai membri del programma Xbox Insiders. Attualmente non include tutti i giochi, ma Jason Ronald (VP della Next Generation di Xbox) scrive su Xbox Wire che, fin dall'inizio, copre essenzialmente tutto ciò che riguarda le ultime due generazioni:

"La maggior parte dei giochi su disco Xbox One e Xbox Series X supporta questa nuova funzione. I giocatori possono richiedere un diritto digitale inserendo un disco supportato in una console Xbox One o Xbox Series X e avviando il gioco."

Una volta completato il processo, potrai goderti i tuoi giochi classici su qualsiasi dispositivo che supporti Xbox Play Anywhere, come PC, l'Asus ROG Xbox Ally e, naturalmente, varie console Xbox, oltre a Xbox Cloud Gaming. Quel disco con Dead Rising 3 o Ryse: Son of Rome che hai acquistato al lancio di Xbox One nel 2013 sarà quindi ancora giocabile in futuro su più piattaforme se completi il processo, e Ronald continua:

"Una volta che il diritto è stato rivendicato, puoi goderti i vantaggi del digitale, inclusi Xbox Play Anywhere e Xbox Cloud Gaming dove supportato, mentre il tuo disco fisico continua a funzionare esattamente come sempre."

E i giochi delle Xbox e Xbox 360 originali? Ronald spiega che migliaia di giochi saranno supportati subito quando il servizio sarà lanciato per Xbox Insiders il 31 agosto (spesso ci vogliono da uno a tre mesi di test prima che le funzionalità vengano rilasciate a tutti), ma non a tutti. Tuttavia, ne verranno aggiunti altri in futuro, quindi sembra esserci una buona probabilità che i tuoi giochi continuino a funzionare anche in futuro, anche dopo che i dischi fisici saranno un ricordo del passato:

"Iniziamo con migliaia di titoli e continueremo ad aggiungerne altri nel tempo. Anche se non tutti i titoli saranno disponibili al lancio, questo è un passo importante verso un futuro in cui i giocatori potranno avere maggiore fiducia che i giochi che acquistano rimarranno con loro per molti anni a venire."

Cosa ne pensi di tutto questo?