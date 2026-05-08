Microsoft promette che vedremo di più da Project Helix più avanti quest'anno

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Microsoft ha già discusso più volte di Project Helix, la console Xbox di nuova generazione. Giovedì c'è stata un'altra breve presentazione, anche se trattava principalmente informazioni che già conoscevamo ed era rivolta principalmente agli sviluppatori.

Detto ciò, vedremo di più la console durante il 2026. Almeno questo è ciò che promette Jason Ronald, responsabile della nuova generazione di Xbox, scrivendo su X che avranno "di più da condividere su Project Helix più avanti quest'anno." Sappiamo già che ci sarà un Xbox Games Showcase il 7 giugno, ma Microsoft partecipa di solito anche ai vari eventi di Geoff Keighley, alla Gamescom e ai Game Awards (dove hanno annunciato la Xbox Series X).

Ospiteranno anche la loro celebrazione per il 25° anniversario per Xbox a novembre, che sarebbe l'occasione perfetta per svelare di più sul futuro. Inoltre, non è certo impossibile che organizzino un evento dedicato a Project Helix, quindi ci sono molte opportunità per mostrare questa console in stile PC apparentemente incredibilmente potente, ma accessibile.