Microsoft rende omaggio alla Xbox originale con una Series X verde trasparente

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Microsoft celebra i 25 anni di Xbox con il rilascio della Xbox Series X25 Limited Edition, una nuova edizione speciale della Xbox Series X ispirata alla console originale. Il grande richiamo è il design: la console è in plastica verde traslucida, un chiaro omaggio alla prima era Xbox.

La console ha la stessa potenza e prestazioni della Xbox Series X, inclusi 1 TB di memoria, ma presenta diversi dettagli anniversari. Tra le altre cose, l'iconica X si illumina di verde quando la console è accesa, e la parte anteriore presenta un logo speciale per il 25° anniversario della Xbox.

Microsoft sta anche rilasciando un Xbox Wireless Controller X25 Special Edition abbinato nello stesso design verde trasparente. La console e il controller saranno venduti insieme in alcuni mercati come una collezione anniversaria limitata a novembre, mentre anche il controller sarà venduto separatamente. I prezzi e i preordini saranno annunciati successivamente.

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Puoi trovare maggiori informazioni sulla console su Xbox Wire.