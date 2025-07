Microsoft riporta che i ricavi di Xbox sono aumentati del 10%, nonostante il calo delle vendite di hardware

HQ

Sembra che il nuovo passaggio di Xbox ad essere più un'azienda di software che una società di vendita di console potrebbe essere stata la scelta giusta, poiché gli ultimi dati sugli utili mostrano che le entrate complessive di Microsoft nei giochi sono aumentate del 10% nell'ultimo trimestre.

La divisione giochi di Microsoft ha guadagnato 5,5 miliardi di dollari tra aprile e giugno di quest'anno, rispetto ai 5 miliardi di dollari dell'anno precedente. Questo nonostante le vendite di hardware siano diminuite del 22%. Tuttavia, le vendite di contenuti e servizi sono aumentate del 13%.

Durante questo trimestre, Xbox ha visto l'uscita di Doom: The Dark Ages, The Elder Scrolls IV: Oblivion e South of Midnight, con altre versioni first-party in arrivo su altre piattaforme e giochi di terze parti che hanno fatto aumentare l'hype per Game Pass come Clair Obscur: Expedition 33.

"Quando si tratta di giochi, abbiamo 500 milioni di utenti attivi mensili su piattaforme e dispositivi", ha dichiarato il CEO e presidente di Microsoft Satya Nadella in una telefonata sugli utili (tramite Variety). "Ora siamo il miglior editore sia su Xbox che su PlayStation in questo trimestre con lanci di successo di Forza Horizon 5 e The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered... Quest'anno abbiamo superato oltre 500 milioni di ore di streaming di gioco tramite il cloud e il fatturato annuo di Game Pass è stato di quasi 5 miliardi di dollari per la prima volta".

Anche Xbox ha visto licenziamenti di massa di recente, con Microsoft che ha licenziato circa 9.000 dipendenti in totale mentre l'azienda continua in gran parte a concentrarsi su soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.