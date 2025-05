Microsoft sta aumentando i prezzi dei giochi e delle console Xbox

HQ

Microsoft sta aumentando i prezzi ancora una volta. Se pensavate che sarebbe stata solo Nintendo a fissare l'asticella dei giochi da 80 dollari, ripensateci, dato che il team verde ha seguito l'esempio insieme a un nuovo lotto di prezzi anche per l'hardware e gli accessori.

Secondo IGN, i nuovi prezzi per console e accessori sono stati emanati a partire da oggi, 1° maggio, e saranno applicabili in tutto il mondo, ad eccezione dei prezzi delle cuffie. Questi stanno aumentando solo negli Stati Uniti e in Canada.

Una Xbox Series X ora costerà $ 599 rispetto a $ 499. Una Xbox Series S con 1 TB di spazio di archiviazione costerà ora $ 429 da $ 349. Queste sono solo un paio delle modifiche e puoi controllare l'elenco completo di seguito.

"Comprendiamo che questi cambiamenti sono impegnativi e sono stati fatti con un'attenta considerazione date le condizioni di mercato e l'aumento dei costi di sviluppo", si legge in una dichiarazione di Microsoft. "Guardando al futuro, continuiamo a concentrarci sull'offrire più modi per giocare a più giochi su qualsiasi schermo e garantire valore ai giocatori Xbox".

I giochi first-party costeranno $ 80 dalle festività natalizie, con Call of Duty che sarà un probabile favorito per un gioco che vedrà un aumento di prezzo. È improbabile che tutto finisca con un prezzo di $ 80, ma sembra più probabile che questa diventerà la nuova norma per le grandi uscite.