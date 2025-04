Microsoft sta cercando di cambiare la schermata blu della morte di Windows

HQ

Se hai mai avuto un PC problematico, allora avrai visto apparire la schermata blu della morte nella tua vita. "Il tuo PC ha riscontrato un problema che non è stato in grado di gestire e ora deve riavviarsi", dice, una faccia accigliata che aggiunge la beffa al danno e un codice QR inutile che spunta per un breve momento prima di vedere il PC spento per riavviarsi.

Secondo un post sul blog (tramite The Verge), Microsoft cambierà l'aspetto della schermata blu della morte su Windows 11. Non sarà più blu, optando invece per un design nero, senza la faccia accigliata e il codice QR, accompagnato da un testo semplificato.

I partecipanti al programma Windows Insider possono già provare questo aggiornamento, anche se saranno accolti da una schermata verde quando Microsoft deciderà se utilizzare il nero o il blu per il design futuro. "Stiamo visualizzando in anteprima una nuova interfaccia utente più snella per i riavvii imprevisti che si allinea meglio con i principi di progettazione di Windows 11 e supporta il nostro obiettivo di riportare gli utenti alla produttività il più velocemente possibile", Microsoft scrive nel post sul blog. "Abbiamo semplificato la tua esperienza preservando le informazioni tecniche sullo schermo".

Come per qualsiasi cambiamento importante a Windows, ci saranno utenti di PC che non saranno contenti di questo, ma nel tempo è probabile che la faccia accigliata sarà solo un ricordo del passato di Windows.

