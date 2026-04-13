Microsoft sta distribuendo controller Xbox senza batterie da diversi mesi

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Hai comprato un controller wireless Xbox o creato il tuo tramite il sistema Xbox Design Lab negli ultimi mesi? E è arrivato senza due batterie AA? Se è successo, è stato un errore da parte di Microsoft. Secondo un post del supporto Xbox su X, e riportato da Tweak Town, un "numero limitato" di controller è stato spedito per errore dal dicembre 2025 senza batterie.

"Un numero limitato di controller è stato spedito senza batterie da dicembre. Se hai ricevuto uno di questi controller, vai qui https://aka.ms/batteries per una batteria ricaricabile con noi. Tutti i controller in futuro includeranno le batterie."

Come scusa, Microsoft offre a chi è coinvolto il pacchetto Xbox Rechargeable Battery + USB-C Cable (24,99 USD). Questo offre la funzione play-and-charge ed elimina la necessità di sostituire le batterie del controller.

I controller Xbox sono ancora ampiamente utilizzati per il gaming su console e PC, e questi controller utilizzano il design a 2 batterie AA fin dall'Xbox 360. D'altra parte, i controller DualShock (PS4) e DualSense (PS5) di Sony hanno batterie ricaricabili integrate.