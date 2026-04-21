Microsoft sta organizzando una nuova ID@Xbox showcase e promette una sorpresa

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Il ritmo dei nuovi streaming ed eventi digitali è stato incredibilmente intenso nei mesi successivi al Capodanno, e questa settimana non farà eccezione. Microsoft ha annunciato che è il momento di un altro round del ID@Xbox Showcase, un evento dedicato agli sviluppatori indie.

Queste vetrate spesso mettono in evidenza giochi molto interessanti, con molti titoli che sono diventati bestseller (durante l'ultimo, sei mesi fa, abbiamo visto Mouse: P.I. For Hire, Invincible VS e Vampire Survivors, solo per citarne alcuni). Anche in anticipo, questo evento sembra promettente, e ci viene promesso uno sguardo più da vicino a:



Aphelion



Mistfall Hunter



Livellamento in solitaria: Rise Overdrive



Non ci sono fantasmi al Grand



Abbiamo anche letto che ci sarà "una sorpresa", ma possiamo solo speculare su quale possa essere. Il ID@Xbox Showcase inizia il 23 aprile alle 17:00 GMT / 18:00 CEST tramite piattaforme come Twitch e YouTube, e ovviamente riporteremo ciò che verrà trasmesso.