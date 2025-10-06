Microsoft stava sviluppando un gioco in stile Uncharted per Xbox One

HQ

Per molto tempo, Xbox 360 è stata più popolare di PlayStation 3 e sembrava avere buone possibilità di vendere più di Sony. Ma alla fine, Sony ha preso piede e, alla fine della generazione, aveva venduto più di Xbox 360 in tutto il mondo (grazie in gran parte al successo molto maggiore in Giappone, mentre Xbox 360 era leggermente più grande in Occidente).

È difficile dire esattamente quando sia iniziata questa inversione di tendenza, ma forse è stato quando Microsoft ha iniziato a concentrarsi su Kinect e sui giochi casual e ha scelto di rilasciare quasi esclusivamente nuovi capitoli delle sue serie principali: Fable, Forza, Gears of War e Halo, cosa che ha portato a un affaticamento del franchise. Un'altra ipotesi plausibile sarebbe quando Sony ha rilasciato il sequel di Naughty Dog di Uncharted: Drake's Fortune, ovvero Uncharted 2: Il covo dei ladri. Questo ha cementato Naughty Dog come un gigante e ha dimostrato di cosa fosse capace la PlayStation 3, difficile da sviluppare, nelle mani giuste.

Ora, il sempre ben informato canale YouTube DidYouKnowGaming rivela che Microsoft ha sicuramente preso nota della serie Uncharted e in realtà voleva sfidarla con la propria alternativa, che si chiamava Project Ranger. È stato sviluppato dai maghi della grafica Black Tusk Studios, che in seguito ha cambiato nome ed è diventato lo studio di Gears of War The Coalition.

Microsoft ha creduto fortemente nel gioco, che è stato brevemente mostrato all'E3 2013 (anche se senza un titolo o un annuncio formale), e la premessa è descritta come un'avventura ispirata a Mission Impossible.

Non sappiamo esattamente perché il gioco sia stato accantonato, ma The Coalition ha continuato a sviluppare Gears of War 4 e Xbox One non è mai riuscita a competere con PlayStation 4 in termini di vendite.

Guarda il video qui sotto. Si tratta di una caratteristica molto interessante con diversi scorci di Project Ranger che danno un'idea di come sarebbe stato.