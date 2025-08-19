Microsoft suggerisce un'opzione Xbox Cloud Gaming più economica

HQ

Xbox potrebbe cercare di ampliare la sua spinta al cloud con una variante più economica di Xbox Cloud Gaming. Lo ha rivelato il dirigente di Microsoft Jason Ronald in un podcast che discute del futuro del servizio.

Attualmente, solo gli abbonati del livello Game Pass Ultimate da $ 20 al mese possono riprodurre in streaming i giochi tramite il cloud. Ma Ronald ha lasciato intendere che la società sta prendendo in considerazione un livello più accessibile per i giocatori che non vogliono pagare per il pacchetto Ultimate completo.

"Una delle cose che vediamo è che ci sono molti giocatori che usano Game Pass Ultimate per accedere al cloud, sia che si tratti del modo principale in cui giocano, sia che si tratti di un modo aggiuntivo per giocare in movimento. Penso che per noi si apra davvero l'opportunità di renderlo molto più conveniente e più accessibile ai giocatori. Che si tratti di entrare in nuove regioni o in nuovi modi per accedere effettivamente al cloud Xbox", ha spiegato Ronald.

Microsoft ha precedentemente esplorato l'idea di un abbonamento cloud dedicato, potenzialmente supportato da annunci, qualcosa che l'azienda potrebbe ora rivisitare. Nel frattempo, Xbox ha recentemente ampliato il Cloud Gaming oltre la libreria di Game Pass, consentendo agli utenti di riprodurre in streaming i propri titoli acquistati, purché si abbonino a Ultimate.

Erano in atto anche piani per vendere giochi direttamente tramite l'app Xbox per Android con streaming cloud integrato, ma tali ambizioni sono state messe in attesa a causa di controversie legali in corso. Tuttavia, è chiaro che Microsoft vede Xbox Cloud come una parte centrale della sua strategia futura e un livello più adatto al portafoglio potrebbe essere proprio dietro l'angolo.

Ti abboneresti a un servizio Xbox Cloud dedicato?