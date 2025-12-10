Microsoft svelerà "il futuro di dove sta andando l'ecosistema Xbox" nel 2026

HQ

L'anno prossimo, Xbox festeggerà il suo 25° anniversario. Sebbene Microsoft sia oggi la più giovane delle tre principali console (Nintendo lanciò Famicom nel 1985 e Sony lanciò PlayStation nel 1994), esistono da abbastanza tempo da permettere a molti giocatori che non erano nemmeno nati quando Xbox uscì, ma che ora sono abbastanza grandi da avere una famiglia tutta loro.

Naturalmente, lo celebreranno in diversi modi, non ultimo attraverso nuovi giochi nei loro franchise più importanti: Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day e Halo: Campaign Evolved. Ma sarà celebrata anche in altri modi, e in un'intervista alla BBC, il vicepresidente Next Generation di Microsoft, Jason Ronald, commenta cosa possiamo aspettarci e afferma questo riguardo alla possibile retrocompatibilità estesa:

"Non posso annunciare nulla oggi, ma quello che posso dire è che il 2026 è il 25° anniversario di Xbox. E vogliamo celebrare la grande eredità e la storia di Xbox, oltre a definire il futuro di dove sta andando l'ecosistema Xbox. Quindi, non posso confermare né smentire ciò che chiedi, ma restate sintonizzati, abbiamo tante cose entusiasmanti da condividere il prossimo anno."

In breve, sembra che potremmo scoprire di più sulla prossima generazione di console Xbox nel 2026. Al momento sappiamo che sarà estremamente potente, e sembra anche che sarà una sorta di console ibrida con funzionalità sia per PC che per Xbox.