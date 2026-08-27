Microsoft valuta le prestazioni rispetto al prezzo prima del lancio di Helix

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Da tempo si sente dire che la prossima console Xbox, nota come Project Helix, sarà incredibilmente potente. Ma le prestazioni non sono certo economiche, e oggi sono più costose che mai. Quindi, chi potrà permettersi una Helix?

Ora, la responsabile di Xbox Asha Sharma ha commentato la questione in un'intervista alla BBC e ammette che il prezzo è qualcosa che hanno davvero dovuto considerare per la prossima generazione:

"Questa prossima generazione, dobbiamo pensare all'efficienza e all'accessibilità insieme alle prestazioni."

Nel frattempo, non è ancora chiaro se la prossima generazione di Xbox avrà un lettore disco, una caratteristica che renderebbe immediatamente la console sia più grande che più costosa. Un possibile argomento a favore di questo è la massiccia reazione negativa che Sony ha subito dopo aver deciso di eliminare gradualmente i giochi fisici - ma anche il fatto che Microsoft ha appena lanciato un programma che permette alle persone di digitalizzare i propri dischi Xbox, il che richiede un lettore disco. Sharma commenta:

"So che i giocatori amano i media fisici, so che ci sono molti vantaggi nei media digitali, e voglio assicurarmi che le persone abbiano una scelta."

Sharma aggiunge anche che "ci sono pile di giochi sugli scaffali di tutti", ma questo è, ovviamente, tutt'altro che una conferma che l'Helix avrà un lettore disco.

Quanto pensi che costerà la prossima Xbox e speri che venga fornita con un lettore disco?