Microsoft voleva un prezzo più basso per ROG Xbox Ally

HQ

Quando Asus e Microsoft hanno annunciato la data di uscita dei prossimi palmari Windows /Xbox ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, poco più di un mese fa, non hanno menzionato il prezzo. Invece, questo è stato rivelato al Tokyo Game Show la scorsa settimana.

Molti sono rimasti piacevolmente sorpresi dal prezzo considerando le prestazioni piuttosto strabilianti, ma il fatto è che avrebbe potuto essere ancora più economico. Le informazioni trapelate dal rivenditore statunitense Best Buy hanno precedentemente mostrato che il dispositivo avrebbe dovuto costare $ 549,99 per ROG Xbox Ally e $ 899,99 per ROG Xbox Ally X.

I prezzi finali sono stati rispettivamente di $ 599,99 e $ 999,99, quindi la presunta fuga di notizie era falsa? No, sembra di no (grazie a Pure Xbox), il sempre affidabile Tom Henderson di Insider Gaming ora dice in una conversazione X che i prezzi sono stati decisi all'ultimo minuto e che l'obiettivo era il prezzo più basso.

La stessa Microsoft non ha voluto fissare un prezzo ad agosto e ha citato un clima macroeconomico "impegnativo" come motivo di attesa. Tuttavia, non è chiaro se i prezzi più bassi avrebbero influito anche su di noi in Europa, poiché l'insider eXtas1s ha fatto trapelare i nostri prezzi quest'estate - £ 499 / € 599 per ROG Xbox Ally e £ 799 / € 899 per ROG Xbox Ally X - che in seguito si è rivelato corretto. Pertanto, sembra che solo i consumatori americani dovranno pagare di più.