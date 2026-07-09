Mid-Season Invitational 2026: Bilibili Gaming sconfigge Hanwha Life conquistando il primo posto in finale

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Come abbiamo accennato ieri, mancano solo poche partite al Mid-Season Invitational 2026. Il torneo League of Legends attualmente in corso in Corea del Sud si concluderà questo fine settimana e, in questo caso, la finale del Upper Bracket si è appena conclusa, il che significa che sappiamo quale sarà la prima squadra a conquistare un biglietto per la finale.

Dopo aver eliminato Hanwha Life in modo 3-1, Bilibili Gaming è passato alla finale dove ora attende che un avversario venga deciso tramite la finale del Lower Bracket.

Per quanto riguarda Hanwha Life, la squadra rimane in vita poiché ha ora sfruttato la sua seconda possibilità, il che significa che se perde nella finale del Lower Bracket sarà eliminata definitivamente. Per quanto riguarda chi Hanwha Life giocherà in questa partita, sarà deciso domani dopo la conclusione del terzo turno del Lower Bracket.

Le partite e gli orari dei prossimi giorni sono i seguenti.

Lower Bracket MSI Round 3 - 9:00 BST/10:00 CEST il 10 luglio



G2 Esports vs. Lione



Finale MSI Lower Bracket - 9:00 BST/10:00 CEST l'11 luglio



Hanwha Life vs. Vincitore del terzo turno del Lower Bracket



Finale MSI - 7:00 BST/8:00 CEST il 12 luglio