Mid-Season Invitational 2026: Hanwha Life si vendica di Bilibili Gaming conquistando il trofeo

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Sebbene la maggior parte degli slot per i Mondiali venga assegnata durante le rispettive stagioni estive regionali per le competizioni competitivLeague of Legends e, ci sono slot insoliti offerti durante i principali tornei internazionali, incluso il Mid-Season Invitational. A tal fine, ora che l'MSI 2026 si è concluso, sappiamo la squadra che ha ottenuto un ingresso anticipato per i Mondiali 2026, con questo che andrà alla squadra coreana di Hanwha Life.

Nonostante fosse stato messo a rischio di eliminazione perdendo la finale del Upper Bracket contro Bilibili Gaming, Hanwha Life non crollò e continuò a eliminare il Lyon nella finale del Lower Bracket, preparando così una rivincita contro Bilibili Gaming nella finale.

Qui, Hanwha Life si è vendicata della squadra cinese vincendo la finale in modo combattuto 3-2, il che significa che la squadra coreana tornerà a casa con 500.000 dollari di premi, ma ha anche assicurato il suo impegno ai Mondiali 2026 indipendentemente da ciò che accadrà nella prossima Stagione Estiva della LCK. Allo stesso modo, ciò significa che ci saranno quattro squadre LCK ai Mondiali, poiché gli slot già distribuiti rimangono in posto, con la LPL cinese che otterrà anche un quarto posto per essere arrivata seconda al MSI (questo non va però a Bilibili Gaming ).