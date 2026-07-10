Mid-Season Invitational 2026: Le speranze della LEC vanno in frantumi mentre Lyon elimina G2 Esports

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Beh, questo è tutto per le speranze della LEC nel torneo Mid-Season Invitational in Corea del Sud. La partita del terzo turno del Lower Bracket è appena giunta al termine e ha visto la Lyon sconfiggere G2 Esports in modo piuttosto convincente, con un risultato per 3-0 a favore dell'organizzazione LCS.

Questo risultato significa che ora restano solo due partite a MSI 2026, con la finale del Lower Bracket che si giocherà domani, 11 luglio, tra Hanwha Life e Lyon, il primo che si assicurerà un posto dopo aver perso ieri la finale del Upper Bracket contro Bilibili Gaming.

Dopo questo incontro, il vincitore accederà alle finali per affrontare Bilibili Gaming domenica 14 luglio, dove il vincitore si assicurerà un posto ai Mondiali 2026 e si porterà anche a casa 500.000 dollari di premio.

Detto questo, potete vedere qui sotto le attrezzature per i prossimi giorni.

Finale del Lower Bracket - 11 luglio alle 9:00 BST/10:00 CEST



Hanwha Life vs. Lione



Gran finale - 12 luglio alle 7:00 BST/8:00 CEST



Bilibili Gaming vs. Vincitore della finale del Lower Bracket



Chi pensi arriverà fino in fondo?