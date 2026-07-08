Mid-Season Invitational 2026: Rimangono quattro squadre con quattro partite da giocare

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Anche se potresti essere distratto dallo sfarzo e il glamour della Coppa del Mondo di Esports a Parigi, la scena competitiva del gaming continua a prosperare anche altrove nel mondo. A tal fine, il League of Legends Mid-Season Invitational del 2026 sta per concludersi nei prossimi giorni, poiché ora restano solo quattro squadre in lizza con quattro partite da giocare.

Il torneo sudcoreano ha eliminato altre due squadre questa mattina, con la parte del secondo turno del Lower Bracket dei playoff che si è svolta e ha visto Lyon sconfiggere Secret Whales 3-0 e G2 Esports battere i campioni del mondo in carica T1 in modo convincente anche per 3-1. Questo significa che la partita del Lower Bracket Round 3 è ora decisa e vedrà EMEA affrontare il Nord America quando G2 Esports si sfiderà con Lyon, con il perdente eliminato e il vincitore che passerà alla finale del Lower Bracket.

Con solo quattro partite da giocare, puoi vedere qui sotto gli orari e le partite per il resto di MSI 2026.

Finale del Upper Bracket MSI - 9:00 BST/10:00 CEST il 9 luglio



Bilibili Gaming vs. Hanwha Life



Lower Bracket MSI Round 3 - 9:00 BST/10:00 CEST il 10 luglio



G2 Esports vs. Lione



Finale MSI Lower Bracket - 9:00 BST/10:00 CEST l'11 luglio



Perdente della finale del Upper Bracket vs. Vincitore del Terzo Turno del Lower Bracket



Finale MSI - 7:00 BST/8:00 CEST il 12 luglio