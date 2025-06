Midjourney si espande nei video AI generati in tempo reale come parte dell'ultimo aggiornamento

HQ

L'azienda di intelligenza artificiale Midjourney ha recentemente svelato il suo prossimo importante passo avanti. Dopo anni di offerta e di focalizzazione sulle immagini fisse, Midjourney sta ora cercando di espandersi nel mondo della generazione video, in particolare nella generazione in tempo reale.

Questo è ora disponibile come parte di Version 1 di Video Model, che è descritto come "qualcosa di divertente, facile, bello e conveniente in modo che tutti possano esplorare". Al momento, il sistema è pensato per trasformare le immagini in video utilizzando una meccanica di prompt di movimento animato. In sostanza, dà vita e movimento a un'immagine fissa, che può essere modificata a seconda del livello di movimento che ci si aspetta dall'immagine sorgente in questione.

Rispetto ai software video AI concorrenti, potrebbe sembrare che Midjourney sia un po' indietro, ma nota che questo è solo un trampolino di lancio verso un obiettivo molto più grande. L'intenzione a lungo termine è quella di riuscire a offrire simulazioni open-world in tempo reale, e arrivarci significa anche potersi muovere attraverso modelli 3D di video generati, e quindi anche generare tutto molto velocemente. Questi ultimi punti sono i prossimi passi verso la realizzazione dell'obiettivo di Midjourney. Nelle parole di Midjourney:

"Quello che forse non sapete è che crediamo che la destinazione inevitabile di questa tecnologia siano i modelli in grado di simulare in tempo reale il mondo aperto.

"Che cos'è? Fondamentalmente; immagina un sistema di intelligenza artificiale che genera immagini in tempo reale. Puoi comandargli di muoversi nello spazio 3D, anche gli ambienti e i personaggi si muovono e puoi interagire con tutto.

"Per fare questo, abbiamo bisogno di mattoni. Abbiamo bisogno di immagini (i nostri primi modelli di immagini). Dobbiamo far muovere quelle immagini (modelli video). Dobbiamo essere in grado di muoverci nello spazio (modelli 3D) e dobbiamo essere in grado di fare tutto questo velocemente (modelli in tempo reale).

"L'anno successivo prevede la costruzione di questi pezzi individualmente, il loro rilascio e poi, lentamente, l'assemblaggio di tutto in un unico sistema unificato. All'inizio potrebbe essere costoso, ma prima di quanto si pensi, è qualcosa che tutti saranno in grado di utilizzare".

Il problema con questo software video è che è molto più costoso da usare. Midjourney sta facendo pagare 8 volte quello che fa per un lavoro di immagine, che descrive come ancora "oltre 25 volte più economico di quello che il mercato ha spedito prima".

