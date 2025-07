Migliaia di afgani si sono trasferiti nel Regno Unito dopo una delle peggiori violazioni della sicurezza nella storia britannica

HQ

Una fuga di notizie dal Ministero della Difesa del Regno Unito ha costretto migliaia di afgani a essere trasferiti dalle loro case sul suolo britannico. La fuga di notizie, avvenuta nel 2022 e con la pubblicazione di dati su Facebook nel 2023, includeva dettagli sui membri del parlamento e sugli alti ufficiali militari che hanno sostenuto le domande per aiutare i soldati afghani che hanno lavorato con l'esercito britannico.

I soldati e le loro famiglie sono stati considerati a rischio di ritorsione dai talebani dopo il loro ritorno al potere. Il precedente governo conservatore del Regno Unito ha guidato il programma di ricollocamento, che secondo Reuters è costato al governo circa 2 miliardi di sterline.

I dettagli della fuga di notizie sono stati oggetto di una superingiunzione che impedisce ai media di riportare l'accaduto. Il ministro della Difesa britannico John Healey si è scusato per la fuga di notizie, dicendo: "Questo grave incidente di dati non sarebbe mai dovuto accadere. Potrebbe essere accaduto tre anni fa sotto il precedente governo, ma a tutti coloro i cui dati sono stati compromessi offro le mie sincere scuse".

A causa del costo e del rischio per migliaia di afgani, la violazione dei dati è considerata una delle peggiori della storia britannica moderna. Healey ha aggiunto che, a parte i circa 4.500 afgani a cui è stato offerto asilo, a nessun altro sarebbe stato offerto lo stesso a causa della fuga di notizie. Ciò avviene in un momento in cui le tensioni sull'immigrazione nel Regno Unito sono a un livello considerevole, guidate dal partito anti-immigrazione Reform, che attualmente è in testa nei sondaggi d'opinione.