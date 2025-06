Migliaia di giochi in vendita all'inizio della follia estiva di Steam

HQ

È di nuovo quel periodo dell'anno, in cui i portafogli tremano, le liste dei desideri vengono rispolverate e migliaia di giochi crollano di prezzo come tessere del domino. Sì, i saldi estivi di Steam sono ufficialmente disponibili ed è generoso (e pericoloso) come ci aspettavamo.

A partire da oggi e fino all'11 luglio, i giocatori PC possono tuffarsi in migliaia di offerte con forti sconti. Sia che tu sia a caccia di blockbuster AAA come Elden Ring, Baldur's Gate 3 e Hogwarts Legacy, o che tu preferisca scavare tra gemme indie come Dave the Diver e Dredge, c'è qualcosa che praticamente urla "comprami".

Steam ha anche lanciato una manciata di minigiochi stravaganti, carte collezionabili stravaganti e "offerte in evidenza" giornaliere per mantenere le tue dita in perfetta forma. È la scusa perfetta per arricchire la tua libreria con giochi a cui probabilmente non avrai mai il tempo di giocare, ma che devi assolutamente possedere. Dai un'occhiata alla vendita qui.

Quali giochi riceverai?